Kums denkt er niet aan om Bayat te laten vallen: "Altijd correct, ik zie geen enkele reden om te twijfelen"

Mogi Bayat mag dan wel gecontesteerd zijn, maar voor de meeste van zijn trouwe cliënten staat hij niet ter discussie. Ook niet bij Sven Kums: "Alles verliep altijd heel correct."

Kums dacht er dan ook niet aan om zijn manager te laten vallen. Wij zijn gewoon bijzonder tevreden over Mogi Bayat", zegt hij in S/V Magazine. "Een op en top professional. Sinds de overstap van SV Zulte Waregem naar AA Gent verliep elke transfer vlekkeloos. Een altijd super sympathieke en aangename familieman, die al zijn gemaakte afspraken en beloften nakomt. Ik zie dus geen enkele reden om te twijfelen."

Bij bleek ook eerlijk met hem. "Toen ik hem in augustus 2016 polste naar de vermeende interesse van Napoli, was hij snel categoriek: ze gingen die gevraagde transfersom van Gent nooit betalen. Hij kreeg gelijk. Watford deed het wel. Mogi bezorgde me altijd aantrekkelijke clubs en lucratieve overeenkomsten. Ik werd ook altijd en overal correct betaald. Ik heb echt geen klagen."