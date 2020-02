Thomas Vermaelen begint uitstekend met Vissel Kobe in de Aziatische Champions League

Vissel Kobe liet geen ruimte voor twijfel in hun eerste wedstrijd in de Aziatische Champions League. Ze wonnen ruim met 5-1 van het Maleisische Johor.

Vissel Kobe begon hun Champions League-campagne tegen FC Johor op woensdag. En de regerende Maleisische kampioenen waren geen partij voor de winnaars van de laatste beker in Japan.

Met Thomas Vermaelen en Andres Iniesta in het basiselftal won Vissel Kobe zeer vlot. Keijiro Ogawa was goed voor een hattrick en ook Kyogo Furuahashi en Douglas stonden op het scorebord. Het werd uiteindelijk 5-1 en ze nemen meteen ook de leiding in de groep. In de andere wedstrijd nemen Guangzhou Evergrande en Suwon het tegen elkaar op.