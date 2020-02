Kassa kassa voor Ajax! Nederlanders mochten al 227 miljoen euro op rekening schrijven na sprookje in de Champions League

Ziyech is de laatste in het rijtje van Ajax-spelers die na het succesverhaal in de Champions League door de grote poort zal vertrekken naar een Europese topcompetitie. Chelsea betaalde 40 miljoen euro voor de Marokkaanse baltovenaar.

De 'Golden Boys' die het seizoen 2018/19 kleurden bij Akax zijn binnenkort over heel Europa te zien. Frenkie de Jong trok vorige zomer naar FC Barcelona en Matthijs de Ligt staat nu in de verdediging bij Juventus. Straks zal ook Hakim Ziyech niet langer het shirt van Ajax dragen. Hij tekende een contract bij Chelsea dat vanaf volgend seizoen ingaat. Maar voor wat hoort wat natuurlijk. De Amsterdammers lieten hun sterkhouders niet zomaar vertrekken. De Ligt kostte 85,5 miljoen euro, Barcelona betaalde 75M voor De Jong en Ziyech moet 40 miljoen opleveren. Samen zijn ze goed voor 200 miljoen euro, maar daar bleef het vorige zomer niet bij. Dolberg trok voor 20,5 miljoen euro naar Nice, terwijl de transfer van Schöne naar Genoa 1,5M euro opleverde. Ook Sinkgraven kwam in de knock-outfase van de CL in actie en verliet de Nederlandse kampioen in de zomer. Leverkusen betaalde 5 miljoen euro voor hem. Alles opgeteld komt dat neer op 227,5 miljoen euro. En mogelijk komt daar nog binnen enkele maanden nog een klepper bij. Donny van de Beek wordt gelinkt aan Real Madrid en de Spaanse pers spreekt van bedragen om en bij de 55 miljoen euro.