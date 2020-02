Clement na wedstrijd op Sclessin: "Een veld voor een club uit vierde provinciale: dat is spijtig voor het Belgische voetbal én voor Standard zelf"

Er vielen woensdagavond geen doelpunten in de topper tussen Standard en Club Brugge. Dat had voor een deel te maken met het slechte veld in Luik.

Simon Mignolet hield het achteraf bij ‘een veld waarop je niet zo eenvoudig over de grond kan voetballen’, Ruud Vormer over ‘een knollenplein’. Coach Philippe Clement ging nog een stapje verder op de persconferentie achteraf.

"Dit is een veld voor een club uit vierde provinciale. Tijdens de wedstrijd wordt het enkel maar erger. Dat is spijtig voor het Belgische voetbal en voor Standard, want ik weet dat Michel een coach is die wil voetballen.”

“Na de rust vergaten we even te voetballen en gingen we te veel mee in het fysieke spel. Maar ik zag ook veel positieve dingen: alweer een clean sheet en dominantie op het veld van Standard.”

“We hadden kunnen winnen, maar soms moet je tevreden zijn met een punt omdat er geen zondagsschot in de winkelhaak vloog. Gezien deze omstandigheden kan ik mijn jongens niets verwijten.”