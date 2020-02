Niet mis te verstane boodschap van Stijn Vreven na nederlaag in Westerlo: "Wij gaan er niet uit!"

Na de nederlaag tegen Westerlo telt Lokeren zeven punten achterstand op Lommel, dat op de veilige zesde plek staat. Enkel een mirakel kan de Waaslanders dus nog redden van POIII. Stijn Vreven legt zich neer bij het spelen van de play-downs, maar kwam met een opvallende uitspraak.

Stijn Vreven leefde, zoals we van hem gewend zijn, enorm mee tijdens de wedstrijd. Fel roepend en gesticulerend probeerde hij zijn team op sleeptouw te nemen. In blessuretijd kreeg hij een gele kaart, na een akkefietje met Vetokele. Na het eindsignaal legde Vreven zich neer bij de situatie: dit Lokeren zal POIII spelen.

"Ok, we gaan hier vandaag ten onder. Maar er zijn een heleboel zaken waaraan we ons kunnen optrekken. Ik hoorde her en der dat onze spelers er niet meer in zouden geloven. Wel, ik denk dat ze vandaag het tegendeel hebben bewezen."

"We moeten positief blijven als we die play-downs gaan spelen. Dat zijn matchen op leven en dood, en we gaan onze huid héél duur verkopen. Wij zullen er niet uit gaan", besloot een strijvaardige Stijn Vreven.