Boussoufa doet een boekje over over Vanhaezebrouck: "Hij had in de pers een heel grote bek, maar face to face durfde hij niet veel zeggen"

Mbark Boussoufa keerde in 2016 voor eventjes terug naar KAA Gent. De aanvallende middenvelder werd nooit maatjes met Hein Vanhaezebrouck en was na zes maanden alweer weg. En die relatie met de coach is er niet op verbeterd. Integendeel...

“Ik wist nog voor ik bij KAA Gent tekende dat ik voor Hein Vanhaezebrouck niet welkom was”, aldus Mbark Boussoufa in Het Laatste Nieuws. “Al had hij nooit de ballen om dat recht in mijn gezicht te zeggen.”

De Amsterdammer neemt dan ook geen blad voor de mond. “Ik had al snel door wat voor persoon Vanhaezebrouck is. Hij had in de pers een heel grote bek, maar face to face durfde hij niet veel zeggen.”

Waarom ik nooit de confrontatie met hem aangegaan? Uit respect voor Ivan De Witte

“Bij een verlies probeerde hij altijd alles in de schoenen van de spelers te schuiven”, besluit Boussoufa. “Het was nooit zijn fout. Waarom ik nooit de confrontatie met hem aangegaan? Uit respect voor Ivan De Witte. Ik had hem beloofd dat ik niet voor problemen zou zorgen.”