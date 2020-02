Veel fans van Anderlecht kunnen beslissingen club niet begrijpen: "Dit is geen manier om aan klantenbinding te doen"

Anderlecht neemt strenge maatregelen tegen pyrotechnisch materiaal. Hét signaal: geen beroep tegen de beslissing van de Geschillencommissie om alle vakken achter de goal te sluiten tegen Zulte Waregem. Ondanks hun argumentatie roeren er veel betrokken fans zich.

Velen worden gestraft voor de daad van een enkeling. En daar hebben ze het moeilijk mee. "Ik heb me in mijn koffie verslikt toen ik het communiqué las", zegt Tom dé No, bestuurslid van supportersclub SC26 Mauve Beirkes. "Er wordt geen enkele moeite gedaan om de mensen die op tribunes N0, N5 en N6 zitten te verplaatsen. Dat zijn zittribunes en hebben niks te maken met het middenste staanvak. Nochtans is er nog plaats."

Dat er geen enkele compensatie gegeven wordt, steekt ook. "We betaalden voor 20 wedstrijden en niet voor 19. Onze club heeft zelf 40 plaatsen op die tribunes. Ikzelf heb geen enkele match gemist, noch thuis, noch op verplaatsing, ondanks de povere spelkwaliteit en resultaten", aldus Dé No.

De beslissing heeft bij velen kwaad bloed gezet. "Dit is geen manier om aan klantenbinding te doen naar volgend seizoen toe. Ik denk er zelfs aan om te stoppen met een abonnement te nemen ondanks dat ik 37 jaar ononderbroken trouw aanwezig was. Ik zou enkel nog op verplaatsing gaan."

Collegiale supportersclubs

Intussen is er binnen de supportersclubs wel al een oproep om zich 'collegiaal' op te stellen. "We kunnen de abonnementen van mensen die niet aanwezig zijn verdelen onder die mensen", aldus Ivan Boelens, voorzitter van supportersclub Gentse Verstandhouding. "Dat heb ik toch al binnen heel wat supportersclubs gehoord. Die mensen op die zitplaatsen kunnen er inderdaad niks aan doen."

De dader wordt wel nog steeds gezocht. "Ik hoor dat iedereen het nu wel wil weten. Die zal met een ei in zijn broek zitten", aldus Boelens. "Ik begrijp dat ook niet. Met de beelden die van elke match genomen worden, kan de club die niet identificeren?"