'Beerschot weet vrijdag waar het staat in zaak rond match tegen Virton'

Beerschot diende een vraag in om de wedstrijd tegen Virton nietig te laten verklaren, omdat de scheidsrechter flink de mist in ging. Het Referee Department maakte de vraag echter niet over aan de Geschillencommissie.

Iedereen bij Beerschot was woest omdat Virton het enige doelpunt van de partij scoorde terwijl de scheidsrechter de muur nog aan het klaarzetten was. De club diende een klacht in en wilde een nietigverklaring van de partij, maar daar had het Referee Department geen oren naar. Beroep vrijdag Beerschot communiceerde vervolgens dat het in hoger beroep zou gaan tegen die belissing van het Referee Department. Dat beroep wordt volgens ATV op vrijdag uitgesproken. Dan weet Beerschot dus of het nog mag hopen op het eventueel herspelen van de wedstrijd.