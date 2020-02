Brute pech voor bekende 'zoon van': einde seizoen door blessure

Brute pech voor Thibaut Verlinden. Voor hem zit het seizoen er op. Hij was de voorbije weken nochtans goed bezig.

Thibaud Verlinden - zoon van doelman Dany, ex Club Brugge - was de voorbije maanden in goede vorm, maar ziet daar nu een einde aan komen.

Knieblessure

De jonge winger heeft namelijk last van een knieblessure en moet meteen een einde maken aan zijn seizoen.

Dat weet alvast Het Laatste Nieuws te melden. Verlinden liep de blessure op in de wedstrijd van Stoke tegen Preston North End.