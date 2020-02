Bekerfinale: 20 000 tickets per club, geen verplichte combiregeling en Atomium scheidt supportersclans

Het aanvangsuur van de bekerfinale ligt na wat gepalaver ondertussen vast op 14u30 op 22 maart. Na enkele vergaderingen zijn er nu nog meer details beschikbaar.

Zo meldt Gazet van Antwerpen dat er geen combiregeling van kracht gaat zijn voor de verkoop van de tickets van de bekerfinale. Er wordt wel gevraagd om zoveel mogelijk met bussen of het openbaar vervoer naar Brussel af te zakken.

Zowel Antwerp als Club Brugge krijgen elk net geen 20 000 tickets. Afhankelijk van de plaats zullen die 30, 45 of 60 euro kosten.

Fanzones

Ook komen er twee fanzones in Brussel. Voor Club Brugge is dat parking C, naast de Brusselse ring. Voor Antwerp is dat parking Park, aan het einde van de A12. Op die manier proberen de ordediensten mogelijke relletjes tussen de twee supportersclans in de kiem te smoren.