Club Brugge moest tot het gaatje gaan tegen laagvlieger Waasland-Beveren: "We moeten allemaal eens in de spiegel kijken"

Club Brugge is aan een grote ontgoocheling ontsnapt tegen Waasland-Beveren. Een puntendeling tegen de laagvlieger leek in de maak, maar in het absolute slot kroop blauw-zwart door het oog van de naald.

Zonder de goals van Mats Rits had het een enorme baalavond kunnen zijn voor Club Brugge, maar nu heerst er een grote feeststemming. "Vandaag moet iedereen thuis eens voor de spiegel gaan staan, want we hebben niet het voetbal gebracht dat we gewoon zijn", was Clinton Mata streng na de nipte 2-1 zege tegen Waasland-Beveren.

Een teruggetrokken tegenstander? Dat wisten we voor de match al!

Clement had zijn troepen op voorhand nochtans verwittigd dat het geen wolk-over ging worden, maar een moeilijke match tegen een hecht blok. "We stonden tegenover een ploeg die hier een punt wou komen rapen, maar dat mag geen excuus zijn. Dat wisten we namelijk al van bij het begin", aldus de rechtsachter.

Maar na 95 minuten bleef Club Brugge toch met drie punten achter. "De overwinning is het enige goeie na vanavond en het feit dat onze ruime kloof in stand blijft.", besloot Mata, die besefte dat er tegen Manchester United uit een ander vaatje getapt moet worden.