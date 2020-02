Man City is van plan om ten oorlog te trekken tegen UEFA: "Nog liever 30 miljoen aan 50 advocaten"

Het nieuws viel vrijdagavond koud op de nek: Manchester City mag de komende twee jaar niet meedoen aan de Europese competities en krijgt een boete van 30 miljoen euro omwille van het niet naleven van de Financial Fair Play-regels. Al is het laatste daar zeker nog niet over gezegd...

Manchester City is immers niet van plan om zich gewoon neer te leggen bij het vonnis van de UEFA en hun Financiële Controlekamer geleid door Yves Leterme. Zij vinden immers dat de UEFA het absoluut niet objectief bekijkt en zijn van plan ten oorlog te trekken. "Voorzitter Khaldoon al-Mubarak spendeert nog liever 30 miljoen aan de 50 beste advocaten in de wereld om de UEFA de komende tien jaar te vervolgen", klinkt het in één van de bewuste emails die gelekt werden. Man City heeft zich in heel het onderzoek ook niet echt van een meegaande kant opgesteld. Ze trekken nu naar het TAS, dat volgens HLN drie beslissingen kan nemen. Ofwel handhaaft het Sporttribunaal de straf van twee jaar. Ofwel wordt ze gehalveerd. Ofwel wordt City over de gehele lijn vrijgesproken. Zolang het onderzoek bij het TAS loopt, hopen ze wel dat de straf opgeschort wordt, zodat ze toch nog kunnen spelen in de Champions League.