Heeft Anderlecht Genk een serieuze dienst bewezen: "Hij straalt de rust uit die de verdediging kan gebruiken"

KRC Genk heeft momenteel de beste papieren om straks die zesde plaats in te pakken voor play-off 1. Tegen Antwerp toonden de Limburgers dat ze ook kunnen knokken. En dat ze weer een betrouwbaar sluitstuk hebben. Merci Anderlecht!

Didillon werpt zijn ervaring in de strijd en leidt zijn verdediging. "Die pakte een paar heel goeie ballen. Hij straalt de rust uit die de Genkse verdediging kan gebruiken", zegt Gert Verheyen in Het Nieuwsblad. "Daarmee bewijs­t Didillon dat hij een heel goeie keeper is. Met hem is dus niets mis. Werkelijk niets. Ook niet met zijn voeten.”

Stel je voor dat hij Genk in play-off 1 krijgt terwijl hij uitgeleend wordt door Anderlecht. "Het zou zomaar kunnen. Ook al kan Anderlecht gezien zijn programma 12 op 15 halen, zelfs 15 op 15. Met een kant­tekening: in de vier matchen sinds Nieuwjaar scoorde het in drie wedstrijden slechts één keer, in één wedstrijd tweemaal. Als je zo weinig goals maakt, loert puntenverlies altijd om de hoek. Nu is het Colassin kwijt, zogenaamd geen echte spits, maar die jongen heeft al die wedstrijden wel ingevuld zoals het een echte spits betaamt."