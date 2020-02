Brugse fans scanderen 'anti-voetbal', beide kampen reageren: "Moeten wij hier dan man op man komen spelen achterin?" & "Hun volste recht"

Club Brugge beleefde 94 frustrerende minuten tegen een uitgekookt Waasland-Beveren, maar diep in de toegevoegde tijd zorgde Mats Rits voor de verlossing.

Het thuispubliek zag dat het plannetje van Waasland-Beveren aardig aan het lukken was en dat zorgde toch wel voor wat frustratie. Na de goal van Mats Rits en na het laatste fluitsignaal rolde er een stevige 'anti-voetbal' van de tribunes.

Doelpuntenmakers Mats Rits en Tuur Dierckx reageerden na afloop op die leuze van het publiek. "Het is natuurlijk hun volste recht om hier met elf voor de goal te staan en dat hebben ze goed gedaan. Wij slaagden er ook niet in om een hoog tempo te halen. We hadden het sneller moeten afmaken", besloot Mats Rits.

Met drie achterin spelen? Dan zouden we ons eigen doodvonnis tekenen.

"Weinig ploegen komen hier in Jan Breydel het spel maken of zijn beter dan Club Brugge. Toch hadden we op onze manier een puntje verdiend. Over die anti-voetbal? Ik heb hier ook gespeeld en ik ken het publiek. Het stoort me helemaal niet", aldus Dierckx.

"Ze weten ook dat kleinere ploegen zich hier komen ingraven en dan is het frustrerend als het lang gelijk blijft. Maar wat verwacht je? Dat we hier met drie achterin, man op man, komen spelen... Dan zouden we ons eigen doodvonnis tekenen", besloot hij.