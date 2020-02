Bob Peeters zag Peter Maes zijn trukendoos bovenhalen: "Hij zei doodleuk dat het water op was"

Dankzij een vrijschopdoelpunt van Christian Brüls staat Westerlo aan de leiding in de periodestrijd in 1B. De zege tegen Lommel was er één die hardbevochten werd. Bob Peeters zag trouwens dat collega Peter Maes alle truken van de foor uit zijn zak haalde.

De wedstrijd toonde aan hoe dicht het allemaal bij elkaar ligt in 1B. "Özer heeft ons tweemaal recht gehouden met uitstekende saves en aan de andere kant kon Brüls een knap vrijschopdoelpunt scoren. Het was de hele match een dubbeltje op z'n kant en voor hetzelfde geld had het gewoon 1-0 kunnen zijn voor Lommel", aldus Peeters bij Proximus.

Het veld lag er blijkbaar kurkdroog bij en dat was niet in het voordeel van de Kemphanen. "We hadden natuurlijk die woensdagmatch in de benen en dan was er ook nog die felle wind. Maar daarnaast had Lommel het veld ook niet gesproeid. Ze weten natuurlijk dat we graag via de combinatie voetballen en daar hadden ze op geanticipeerd. Toen ik Peter Maes daarover aansprak zei die doodleuk dat 'het water op was'. We verdienden hier zeker geen schoonheidsprijs, maar het belangrijkste is dat we de drie punten op zak konden steken."