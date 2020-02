Geniale ingeving Brüls besliste de match: "Niet eenvoudig op dat slechte veld"

Westerlo blijft met nog twee speeldagen te gaan mee aan de leiding in 1B. De ploeg van Bob Peeters had het niet makkelijk in het Kempisch onderonsje tegen Lommel. Een flits van man in vorm Christian Brüls was voldoende voor een krappe 0-1 zege.

Geen uitgelaten Christian Brüls na afloop van de partij. De spelmaker van Westerlo bleef nuchter na de moeizame, maar levensbelangrijke zege tegen Lommel.

"Dit was een match die alle kanten uit kon gaan. Wij waren niet helemaal scherp: de match van woensdag zat bij sommigen nog in de benen, bij mij zeker ook. Hierdoor kozen we ervoor om meer in blok te gaan spelen en om zeker niet de boel te gaan forceren. Op het slechte veld en door de felle wind was het moeilijk om openingen te vinden in hun organisatie", vertelt Brüls voor de camera van Proximus Sports.

Het is dan ook geen toeval dat de partij beslist werd op een stilstaande fase. Christian Brüls, die ook tegen Lokeren al van buiten de zestien wist te scoren, krulde een vrije trap loepzuiver in de hoek. "Tja, die vrije trap... Hij ging er goed in", aldus een bescheiden Brüls. "We zijn blijven geloven in die zege en kunnen nog steeds dromen van die tweede periode. Nu is het volle focus op Virton!"