De held van Cercle: "'t Is feest in de kleedkamer"

Kévin Hoggas bezorgde Cercle Brugge met een goedgemikte vrije trap de zege tegen STVV. De middenvelder bekroonde daarmee een heel sterke partij.

Het is niet toevallig dat Hoggas de winnende treffer maakte. De Fransman speelt al weken op hoog niveau. Maar deze deed wel deugd. "Het is feest in de kleedkamer", lachte hij na de zege. "We hebben niets gestolen, we waren de betere ploeg en creëerden de meeste kansen."

De sfeer op training en in de groep zit eindelijk goed, is wat we overal horen. Trainer Storck heeft daar zeker zijn aandeel in. Met nog vier wedstrijden te spelen, is de hoop weer groot. "Die zes op zes is mooi, dit hadden we nodig. We weten dat enkel een reeks successen ons kan redden. Daar zijn we mee bezig, maar de weg is nog lang."