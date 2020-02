Verdienstelijk Lommel ziet Roeselare puntje naderen: "Als dat nodig is, dan moeten we ze maar kloppen op de slotspeeldag"

Lommel speelde een meer dan verdienstelijke partij tegen Westerlo. Een zeer solide organisatie, maar in offensief opzicht iets te onmondig. In een wedstrijd die alle kanten uit kon was het een vrije trap van Christian Brüls die de balans in het voordeel van Westerlo liet vallen.

De ontgoocheling in de Lommelse kleedkamer was groot, bekende Peter Maes aan Proximus Sports. Toch was de Limburger niet ontevreden met de prestatie van zijn team.

"Na de eerste twintig minuten hebben we het evenwicht goed hersteld. Sanyang kreeg een goede kans, maar miste. Jammer, want voor het overige speelde hij een prima partij. Maar we blijven het moeilijk hebben om te scoren. Dat komt omdat we gewoonweg te weinig in de vijandelijke zestien meter komen. Als we er dan toch komen, gaan we vaak te overhaast te werk. Dat is ook een tikkeltje maturiteit dat we missen."

Roeselare pakte onverhoopt -na een 3-0 ruststand- alsnog een punt mee uit Union, waardoor de kloof met Lommel nog twee punten bedraagt. "Als we volgende week in Beerschot winnen, is er niets aan de hand. Anders kan Roeselare volgende week over ons springen. In dat geval moeten we thuis maar winnen van hen. We hebben immers een goede thuisreputatie opgebouwd", besluit Maes.