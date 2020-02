Samuel Bastien legt de grootste kracht van Standard uit

Samuel Bastien is terug een speler van Standard, nadat hij terugkeerde uit blessure voor de wedstrijd tegen Club Brugge. Nu wil hij ook Genk bekampen.

Samuel Bastien was blij opnieuw te kunnen voetballen: "Ik was goed voorbereid om de match tegen Club Brugge te spelen en ik voel me goed, daarom dat ik ook de hele match kon spelen. Geen enkele voetballer houdt ervan om geblesseerd te moeten toekijken."

Bladzijde gedraaid

"De bladzijde is nu gedraaid, ik kijk enkel nog vooruit. Ik heb heel hard gewerkt om hier opnieuw te staan. Jammer genoeg kon ik tegen Waasland-Beveren, Kortrijk en Gent de club niet helpen. Ik wil nu op het veld alles geven de volgende matchen."

"We hebben een grootse mentaliteit, dat hebben we al meermaals laten zien. We gaan nu spelen tegen ploegen uit de top-6 en we willen daar ook een en ander tegen laten zien. Soms ontbreekt het nog aan iets kleins, maar we werken er hard aan."