📷 Bekende DJ haalt op Twitter uit naar Borussia Dortmund, maar Duitse topclub heeft een gepast antwoord klaar

Op Twitter hebben voetbalclubs al eens een grappig antwoord klaar en het was vandaag niet anders. DJ Snake haalde uit naar Borussia Dortmund, maar de Duitse topclub had een gepast antwoord klaar.

DJ Snake is een supporter van PSG en de Franse topclub staat morgenavond tegenover Dortmund in de Champions League. De bekende DJ kon het niet laten om een sneer uit te delen aan Dortmund, maar het Engelse account van de Duitse topclub had een grappig antwoord klaar.

Who did you make tho ? — DJ SNAKE (@djsnake) February 16, 2020

See you on tuesday 🙏🏼 — DJ SNAKE (@djsnake) February 16, 2020

Ook tussen de ploegen zelf gaat het er soms hard aan toe. Zo was er een grappig moment met de transfer van Thorgan Hazard. Borussia Mönchengladbach kon het niet laten om Borussia Dortmund te verbeteren.