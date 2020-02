Grote veranderingen bij KV Oostende, al wordt de sportieve redding nu de grootste moeilijkheid

De champagne werd zaterdag opengetrokken bij KV Oostende. In de voormiddag althans, want 's avonds hadden ze weer andere problemen. In ieder geval is de Kustploeg financieel gered na de overname door PMG. De investeringsmaatschappij staat meteen garant voor alle schulden.

Er gaat één en ander veranderen bij KVO. Er komt een kapitaalsverhoging van 2,7 miljoen euro, maar daar hoeft Frank Dierckens - die 30 procent van de aandelen houdt - niet in meestappen. De 31-jarige Fransman Gauthier Ganaye wordt de nieuwe CEO en zal de sportieve lijnen uittekenen, weet Het Nieuwsblad. Oostende gaat zich ook niet te veel meer inlaten met makelaars en gaat datagericht scouten. PMG heeft een heel netwerk van clubs zoals ook het Zwitserse FC Thun en het Engelse Barnsley. Ze willen ook het Franse Toulouse daar nog aan toevoegen. Met hun uitgebreide databases willen ze doelgericht scouten en aanwerven. Het zou trouwens goed kunnen dat ze ook niet meer in de Versluys Arena gaan voetballen, want het contract met Versluys loopt af en een vernieuwing is niet evident. Maar zich eerst sportief redden is nu de boodschap.