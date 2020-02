Standard had met tien moeten staan: "Zelfde overtreding als Wouters: twee maten, twee gewichten"

Bij Genk waren ze kwaad na de wedstrijd tegen Standard. Ze meenden immers dat ze tegen tien man hadden moeten spelen. Maar ref Laforge vertikte het om een tweede geel te geven aan Laifis.

Laifis gleed met gestrekt been door op Hrosovsky, maar kreeg geen geel omdat hij "hem niet raakte". Bij Genk waren ze woedend, want als hij hem wel had geraakt, was de schade groot geweest. Voor de intensiteit en gevaarlijkheid alleen al had Laifis altijd zijn tweede geel moeten krijgen.

Daar gaat ook ex-ref Serge Gumienny mee akkoord. "De Cyprioot had al geel achter zijn naam staan, toen hij Hrosovsky onderuit haalde. Een fout die vergelijkbaar was met eentje van Wouters even later. De Genkie kreeg wel geel, de Rouche niet. Twee maten, twee gewichten", zegt hij in HBvL.