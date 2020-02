Verbeke wou nog een andere pion van Gent meenemen naar Anderlecht

Karel Van Eetvelt heeft zijn eerste grote verandering bij Anderlecht doorgevoerd. Officieel is hij nog niet in dienst, maar Peter Verbeke kwam op zijn aandringen over van AA Gent.

Van Eetvelt wist dat Verbeke meer impact op een A-kern wou hebben dan bij Gent en contacteerde hem om de scouting en recrutering bij Anderlecht naar zijn hand te zetten. Volgens HLN deed Verbeke ook een poging om David Smolders, de datascout van de Buffalo's mee te nemen, maar die ging daar niet op in. Verbeke moet nog zes maanden opstapvergoeding betalen aan Gent.