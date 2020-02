Goed nieuws voor AA Gent: sterkhouder mogelijk fit voor het duel tegen AS Roma

AA Gent neemt het donderdag in de Europa League op tegen AS Roma. De Buffalo's hebben in aanloop naar deze wedstrijd goed nieuws gekregen, want Laurent Depoitre traint opnieuw voluit mee en lijkt fit te zijn voor het duel.

AA Gent speelt de heenwedstrijd in Rome en volgens Het Laatste Nieuws is de kans is groot dat Laurent Depoitre morgen mee op het vliegtuig stapt richting Italië. Gisteren had de aanvaller geen last op training en als hij ook vandaag zonder problemen mee kan trainen zit hij in de selectie.

Laurent Depoitre was er in de vorige drie competitiewedstrijden niet bij door een blessure aan de voetzool. De Buffalo's haalden in deze wedstrijden 7 op 9 tegen KV Mechelen, Anderlecht en Eupen.