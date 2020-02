Parket valt binnen bij KV Oostende: "Gaat niet over de club"

Dinsdagochtend is het parket van West-Vlaanderen binnengevallen op het oefencomplex van KV Oostende. Dat schrijft Sporza.

De speurders zouden een huiszoeking hebben uitgevoerd in het kader van een onderzoek naar de vennootschappen van voorzitter Frank Dierckens. De woordvoerder van KVO beperkte zich in een eerste reactie tot ‘Het gaat alvast niet over de club.’

Het parket van West-Vlaanderen gaf wat meer uitleg: "Er vonden deze morgen verschillende huiszoekingen plaats in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar de handelsactiviteiten van de heer Frank Dierckens en zijn vennootschappen."

"De werking van voetbalclub KV Oostende maakt geen deel uit van het gerechtelijk onderzoek."