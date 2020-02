Dit is ons Team van de Week in 1B!

Ook dit seizoen gaan we zoals steeds op zoek naar een team van de week. Ook in 1B, jawel! En dus ook in de tweede periode!

Doel

Op speeldag 11 van de tweede periode kozen we in doel voor Berke Ozer. Hij pakte uit met enkele goede reddingen om zo voor een belangrijke clean sheet te zorgen voor Westerlo én voor drie belangrijke punten.

Verdediging

In de verdediging posteren we drie mannetjes deze week. Jan Van Den Bergh scoorde al voor de tweede week op rij voor OH Leuven en het was een pareltje op het Kiel. Bij Beerschot stonden Prychynenko en Frans dan weer meer dan pal in de verdediging.

Middenveld

Op het middenveld was Amano een lichtpuntje voor Lokeren, terwijl Nielsen (Union) opnieuw de draaischijf was bij Union. Ook Pietermaat - stevig in de duels voor Beerschot - toonde opnieuw zijn waarde. Hij is de missing link van de Mannekes. Glenn Claes was dan weer de man voor Virton.

Aanval

Voorin kiezen we voor een stilaan bevrijdde Tarik Tissoudali, die opnieuw een goede wedstrijd afwerkte voor Beerschot. Op de flanken posteren we een heel vinnige én scorende Brüls, alsook Sigurardarson die scoorde én aanbracht bij Union.

Dat levert dan onderstaand elftal op: