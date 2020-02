Dropt de Engelse voetbalbond nog een bommetje? 'FA onderzoekt Manchester City en wil landstitels afpakken'

Manchester City mag de komende twee seizoenen niet deelnemen aan de Champions League. Maar daarmee is de kous mogelijk niet af. Ook de Engelse voetbalbond is een onderzoek begonnen naar de topclub.

Volgens The Guardian en The Independent is de Engelse voetbalbond een onderzoek begonnen naar financiële wantoestanden die Manchester City ook in de Premier League een voordeel hebben opgeleverd.

De Engelse voetbalbond kan zelfs puntenaftrek met terugvorderende kracht eisen. In dat geval is het mogelijk dat the Citizens hun landstitels van 2012 en 2014 - over die periode gaat het onderzoek namelijk - moeten inleveren.