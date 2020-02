De situatie van Lokeren doorgelicht en... er is maar één man die de club nog kan redden

Sporting Lokeren zit in financieel moeilijk vaarwater. De kans lijkt steeds groter te worden dat de Waaslanders hun laatste wedstrijd gespeeld hebben. Al is er nog één man die de verhoopte reddingsboei kan gooien.

De voorbije dagen circuleerden de namen van enkele lokale ondernemers. Zo wordt her en der geopperd dat Grondwerken Carpentier met de oplossing - lees: de nodige miljoenen - over de brug zal komen.

In de realiteit is het echter zo dat Grondwerken Carpentier vorig seizoen oren had om mee te stappen in het verhaal, maar anno 2020 gaat geen enkel bedrijf zich een onzekere situatie én miljoenen euro’s schulden op de hals halen.

De situatie voor Lokeren is momenteel als volgt: enkel Roger Lambrecht kan de club nog redden. De voormalige voorzitter moet nog 3,5 miljoen euro krijgen van Louis De Vries. Bovendien mag de huidige preses Lokeren niét doorverkopen zonder toestemming van Lambrecht.

Met een failissement is de bandenmagnaat zijn geld natuurlijk ook kwijt. Dus kan hij de Tricolores een reddingsboei toewerpen. In dat geval moet Lambrecht natuurlijk wel zo’n 7,5 miljoen euro bijpassen.

Clubliefde

Hoe we aan die rekening komen? De 3,5 miljoen euro die hij zelf nog moet krijgen én de 4 miljoen schulden die Lokeren - twee miljoen zou deze week nog moeten worden opgehoest - openstaan heeft bij tal van derden.

We zijn ervan overtuigd dat ook Lambrecht voldoende liefde voor Lokeren voelt om de club te redden, maar een doorlichting zal ook volgens de oud-voorzitter op zijn plaats zijn. De vraag is dan echter: zal het licht op Daknam niet al uitgeschakeld zijn vooraleer dat gebeurd is?