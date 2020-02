🎥 Een vuurzee is er niets tegen! Uitzinnige Atlético-fans begeleiden spelersbus naar stadion

Atlético Madrid neemt het vanavond op tegen Liverpool FC. Op papier zijn de Engelsen topfavoriet om ook dit seizoen de Champions League te winnen. Maar de fans weten dat voetbal op een veld wordt gespeeld.

Liverpool FC is dan wel oppermachtig, maar Atlético Madrid is niet van plan zich zonder slag of stoot over te geven. En dat hebben de fans duidelijk gemaakt.

Op weg naar het Wanda Metropolitano kreeg de spelersbus van los Colchoneros een waanzinnige escorte van uitzinnige fans.

