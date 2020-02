🎥 Erling Haaland is een fenomeen: de indrukwekkende cijfers van de Noor

Erling Haaland is een fenomeen. De Noor was aan een indrukwekkend seizoen bezig bij RB Salzburg en sinds januari trekt hij de lijn gewoon door bij Borussia Dortmund. Gisteren was hij opnieuw goed voor 2 doelpunten.

Zijn cijfers zijn indrukwekkend. De Noor is nog steeds maar 19 jaar oud, maar toch scoorde hij dit seizoen al 39 (!) doelpunten in 29 wedstrijden. Voor RB Salburg scoorde hij dit seizoen 28 doelpunten in 22 wedstrijden en voor Dortmund zit hij al aan 11 doelpunten in 7 wedstrijden.

Het is een doelpuntenmachine en hij nu kan ook nog andere opvallende statistieken voorleggen. Dankzij zijn twee doelpunten tegen PSG is hij de eerste tiener met 10 doelpunten in één Champions League-campagne. Hij is ook de eerste die daar maar 7 matchen voor nodig heeft.

Manchester United zal ongetwijfeld balen. De Engelse topclub had de Noor bijna binnengehaald in januari, maar hij besloot toch om naar Dortmund te gaan. Hij zou ook maar rond de 23 miljoen euro gekost hebben. Een echt koopje dus voor de club van Thorgan Hazard en Axel Witsel.

Zoals jullie hieronder kunnen zien is zijn scorend vermogen natuurlijk zijn grootste sterkte. Toch is hij ook enorm snel. Zo zou hij gisteren een spurt van 60 meter gelopen hebben in 6.64 seconden. Daarmee doet hij iets minder goed dan het wereldrecord op deze afstand. De Amerikaan Christian Coleman liep namelijk 60 meter op 6,34 seconden.