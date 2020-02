Mignolet kan zich weer bewijzen aan de Engelsen: "Eerste wedstrijd moet boost geven, dan finale op Old Trafford"

Na zijn vertrek bij Liverpool duurt het toch niet al te lang vooraleer Simon Mignolet opnieuw in aanraking komt met het Engelse voetbal. Met Club Brugge kijkt hij donderdagavond Man United in de ogen. Met een goede uitslag de terugmatch boeiend maken, is de insteek.

Het zal alleszins anders voetballen zijn. "We kijken er absoluut naar uit om eens een andere wedstrijd te spelen dan in onze nationale competitie. We weten dat Manchester United vanuit eigen sterkte naar hier zal komen. In de competitie spelen we op Jan Breydel meestal tegen een ploeg die zich op ons spel heeft ingesteld. Voor de jongens is het een verademing om eens op zo'n manier te kunnen voetballen."

Individueel talent

Door de opties die United heeft, is het niet evident om te voorspellen wie Mignolet straks voor zich ziet opduiken. Het is moeilijk om te weten welke elf namen zij aan de aftrap gaan brengen. We hebben wel al gezien dat ze in alle competities met een vergelijkbaar wedstrijdplan komen. Als je op Chelsea 0-2 kan gaan winnen, ben je in goede doen. Dan zie je dat ze individueel talent hebben."

Steentje bijdragen

Bij Club hebben ze natuurlijk al enkele topaffiches afgewerkt dit seizoen. "Voor ons is het een uitdaging om ons te meten een topelftal, zoals we ook deden tegen Real, PSG en Galatasaray." En Mignolet zelf krijgt de kans om zich weer te bewijzen tegenover de Engelsen. "Natuurlijk wil ik graag mijn steentje bijdragen, maar ik ben slechts deel van het geheel. Als we de nul houden, zal dat niet dankzij mij alleen zijn."

Het is toch wel cruciaal om na donderdagavond het gevoel te hebben dat het nog kan, die stunt. "We weten dat Manchester United favoriet is. Die eerste wedstrijd moet een boost geven om dan naar Old Trafford te gaan . Als je een goed resultaat neerzet in de eerste wedstrijd, kan je een finale spelen op Old Trafford."