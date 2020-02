Verheyen apprecieert defensieve sterkte van Atletico tegen Liverpool: "Het is niet zo simpel als het lijkt"

Vorig seizoen de Champions League gewonnen en bezig aan een waanzinnig seizoen in de Champions League, maar nu staat Liverpool wel met de rug tegen de muur na 1-0-verlies bij Atletico. De Madrilenen hadden vooral oog voor het defensieve.

Gert Verheyen volgde de gebeurtenissen in Madrid vanop de voet, want hij becommentarieerde de wedstrijd voor Proximus. "We zagen het echte Atletico nog eens aan het werk. Met de typische kwaliteiten en volgens velen ook gebreken, omdat het niet altijd mooi is om naar te kijken. Ik kan het wel appreciëren, want het is niet zo simpel als het lijkt."

Een kunst

De snelle 1-0 speelde ook in de kaart van de thuisploeg. "Omdat Atletico al heel vroeg op voorsprong kwam, zakte het al snel terug op de eigen speelhelft. Zij kunnen verdedigen met z'n elven zonder veel weg te geven. Liverpool heeft geen enkele keer tussen de palen getrapt. Dat is een kwaliteit en een kunst van Atletico."

Verheyen vond het alles bijeen dus wel een magische CL-avond. "Als je in het stadion zit, is het minder erg om te zien hoe Atletico terugzakt. De synergie tussen publiek, spelers en trainer is nergens groter dan bij Atletico. Dat is een enorme troef."