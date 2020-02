Beerschot wil Rik Coppens eren met bronzen borstbeeld aan hoofdingang Olympisch Stadion

Vijf jaar geleden overleed Beerschotlegende Rik Coppens. Op 29 april van dit jaar zou hij negentig zijn geworden.

Om hun clubicoon te eren, wil Beerschot een bronzen borstbeeld laten maken om aan de hoofdingang van het Olympisch Stadion te plaatsen. Het doet daarvoor via de clubsite een oproep aan de supporters.

Lees het volledige bericht hieronder:

Op 29 april 2020 zou Rik Coppens 90 jaar geworden zijn. En dat is een verjaardag die Beerschot niet onopgemerkt wil laten voorbijgaan.

Zo groeide binnen Kielse supporterskringen het idee om “onze Rik”, die toch het ultieme clubicoon van Beerschot is, met een bronzen borstbeeld te vereeuwigen. Het beeld moet een geschenk worden van de supporters aan de club, en zal een vaste plaats krijgen aan de hoofdingang van het Olympisch Stadion, vlakbij de Ticket Corner.

Voor de financiering van dit project doen we via deze weg een beroep op u, trouwe Beerschotsupporter. Elke bijdrage, hoe klein of hoe groot ook, is welkom. Oud-speler Jean Rylant, die als 17-jarige voetballer onder trainer Rik Coppens debuteerde in het eerste elftal, neemt het peterschap op zich.

Het rekeningnummer is BE54 3631 9790 5197

Rik Coppens maakt deel uit van ons erfgoed. Want Rik Coppens in Beerschot. En Beerschot is Rik Coppens. Laten we daar met z’n allen zorg voor (blijven) dragen!