Rondje EL: Genkse huurling loodst Rangers met dubbelklapper naar de zege, Dendoncker en co vegen de vloer aan met Spanjaarden

Om 21u kruisten niet alleen Gent en Roma de degens. Er stonden nog zeven interessante wedstrijden op het menu. Een overzicht.

Rangers - Sporting Braga 3-2

Ianis Hagi brak geen potten bij Racing Genk voor nieuwjaar, maar heeft wel al vlug zijn draai gevonden in Schotland. Vorig weekend was hij goed voor de winning goal tegen Hibernians en nu loodste hij opnieuw zijn team naar de zege met twee doelpunten.

Wolverhampton Wanderers - Espanyol 4-0

The Wolves, met invaller Dendoncker, kende een zorgeloze avond in het Molineux Stadium. De club uit de Premier League nam de vlot de maat van Espanyol. Diogo Jota was, net als tegen Espanyol, goed voor een hattrick.

Bayer 04 Leverkusen - FC Porto 2-1

Coach Sergio Conceicao moest een kleine nederlaag incasseren met FC Porto. Alario en toptalent Havertz zetten de Duitsers op rozen, maar Louis Diaz milderde een kwartier voor tijd. Alles ligt nog open voor de terugmatch.