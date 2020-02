Rondje EL: Invaller Lukaku meteen van goudwaarde voor Inter, Kamada (ex-STVV) vernedert Genkse boeman

Naast Club Brugge Manchester United stond er nog heel wat lekkers op het menu in de zestiende finales van de Europa League. We geven een overzicht van de wedstrijden die gespeeld werden om 19u.

Loedogoretz - Internazionale 0-2

Romelu Lukaku was wederom de grote man bij Internazionale. Onze landgenoot moest op de bank startten, maar trok de Nerazzuri over de streep bij zijn invalbeurt met een goal én een assist. 'Big Rom' had hiervoor slechts zeven minuten nodig. Christian Eriksen scoorde zijn eerste voor Inter. Zo verwerven de Milanezen een uitstekende uitgangspositie.

Ludogorets 0-1 Inter (Christian Eriksen) with his first goal for Inter pic.twitter.com/reqnzSijAL — Inter Europa League Videos (@vids_cl) February 20, 2020

Getafe - AFC Ajax 2-0

Ajax had grote ambities in de Europa League na hun uitmuntende prestaties in de Champions League vorig seizoen. Die aspiraties hebben nu een stevige knauw gekregen. De Ajacieden staan namelijk twee doelpunten in het krijt na de heenmatch: Deyverson en Kenedy stonden op het scordebord voor Getafe.

Eintracht Frankfurt - Red Bull Salzburg 4-1

De opmerkelijkste uitslag in dit rijtje is ongetwijfeld die tussen Frankfurt en Salzburg. De Duitsers haalden genadeloos uit tegen de Oostenrijkse topclub. Het was ex-Kanarie Kamada die tekende voor een hattrick. Salzburg kende nochtans een succesvolle CL-campagne voor nieuwjaar, maar het verlies van Haaland en Minamino laat zich duidelijk voelen.