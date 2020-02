PSV hoopt Belgische jeugdinternational met Anderlechtverleden te kunnen houden

PSV heeft met Mohamed Ihattaren en Donyell Malen goud in handen. De club uit Eindhoven hoopt ook twee andere toptalenten langer te kunnen houden.

Volgens Eindhoofs Dagblad doet PSV er namelijk alles aan om Noni Madueke en Maxime Delanghe langer aan zich te binden.

Madueke is een zeventienjarige Britse aanvallende middenvelder. Hij kwam dit seizoen al drie keer in actie voor de hoofdmacht van PSV, waar hij tot juni 2021 onder contract ligt. 'Speeltijd' zou een cruciale factor worden in zijn beslissing.

Delanghe is een doelman van achttien. Hij ruilde in 2017 de jeugdopleiding van Anderlecht voor die van PSV. Hij keept voor de U19 in Eindhoven en is Belgisch jeugdinternational. Bij de U19 bleef hij vorig jaar wel drie keer op de bank zitten. Zijn contract loopt deze zomer af bij PSV en heel wat clubs zouden op de loer liggen.