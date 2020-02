Slecht nieuws: 'Antwerp-speler moet op hotel na brand in appartement'

Slecht nieuws voor een middenvelder van Antwerp, die woensdag geconfronteerd werd met een brand in zijn appartement.

Het appartement van Martin Hongla in Wijnegem is onbewoonbaar verklaard na een brand met veel rookontwikkeling woensdagavond.

Appartement

Persverantwoordelijke Frédéric Leidgens bevestigde dat aan Gazet van Antwerpen: "Wij hebben als club meteen de verzekering ingeschakeld en een hotel geboekt voor Martin."

"Hij traint gewoon mee, maar zal op hotel blijven tot zijn appartement in orde is gemaakt. Leuk is het voor hem niet, maar zo'n ongelukken kunnen nu eenmaal gebeuren."