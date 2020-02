Kaminski: "Ik zat tien jaar geleden in Ottenstadion bij 1-7-nederlaag: zou ongelofelijk zijn om Roma nu uit te schakelen"

AA gent neemt het om 21u op tegen AS Roma. De Buffalo's strijden met de Romeinen om een plekje bij de laatste zestien in de Europa League.

In Rome rekent AA Gent onder meer op Thomas Kaminski om een goede uitgangspositie te versieren. De doelman blikte in een interview met Het Laatste Nieuws vooruit op de wedstrijd.

De ex-speler van Anderlecht twijfelde niet toen hij de vraag kreeg wat hij verkoos: twaalf op twaalf in de competitie om de play-offs nog wat spannender te maken of AS Roma uitschakelen.

“Doorgaan tegen Roma! Het is de eerste heel grote affiche sinds Tottenham en daar werd de voorbije dagen toch over gepraat binnen de club. Ik heb die match nog gezien toen. Ik zat ook in het Ottenstadion toen AA Gent 10 jaar geleden met 1-7 verloor van AS Roma, met een geweldige vrije trap van Totti.”

“Het zou ongelooflijk zijn om ze nu uit te schakelen. We geloven in onze kansen. Als we de terugmatch kunnen redden, kunnen we volgende week thuis gaan 'pushen'. Want in de Ghelamco hebben we veel vertrouwen opgebouwd."