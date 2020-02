Stilaan onhoudbaar voor de Buffalo's: Jonathan David charmeert nu ook Engelse topclub

Ze beginnen mekaar zo stilaan te vertrappelen, de clubs die in de wachtrij staan om Jonathan David binnen te hengelen. Het goudhaantje van KAA Gent mag nu ook op interesse van over het kanaal rekenen.

David is momenteel gedeeld topschutter met 15 doelpunten. De Canadees maakt steeds meer indruk op de Belgische velden en dat is ook de buitenlandse (top)clubs niet ontgaan. Vorige winter was er al verregaande interesse van onder meer Ajax, Porto en Lyon.

Dure vogel

Nu mogen volgens The Guardian ook Arsenal en Everton aan dat lijstje toegevoegd worden. David moet volgens het Gents bestuur het record van de duurste uitgaande transfer van de Jupiler Pro League, dat momenteel op naam staat van Sander Berge, gaan verbreken.