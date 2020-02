Thorup na nipte nederlaag in Rome: "Wat gaat dat geven in een uitverkochte Ghelamco Arena?"

AA Gent moest donderdag met 1-0 het onderspit delven tegen AS Roma in de 1/16e finale van de Europa League. Gent-coach Jess Thorup blijft strijdlustig.

“Ik heb de spelers verteld dat ik trots ben”, vertelde de Deense coach voor de microfoon van Sporza. “Ze hebben veel lef getoond vandaag. We speelden een goede wedstrijd vooral dan na de pauze.”

“Alleen ontbreekt dan dat uitdoepunt. Dat had onze kansen op de volgende ronde een boost kunnen geven.”

“Maar met deze 1-0 blijven er natuurlijk mogelijkheden voor ons. We zijn erg sterk in eigen huis. Hier waren zo’n tweeduizend supporters van ons. Wat gaat dat geven in een uitverkochte Ghelamco Arena?”