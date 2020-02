Dennis teleurgesteld na de wedstrijd tegen Manchester United: "Er zat meer in"

Dennis was gisteren één van de bedrijvigste namen bij Club Brugge. De Nigeriaan scoorde en was op verschillende momenten ook zeer gevaarlijk. Na de wedstrijd was hij teleurgesteld, want er zat volgens hem meer in.

De jonkies toonden zich gisteren bij Club Brugge, maar de man van de match was misschien wel Dennis. De Nigeriaanse aanvaller scoorde een knap doelpunt en hij maakte het de verdediging van Manchester United heel de wedstrijd moeilijk. Na de wedstrijd was Dennis echter teleurgesteld. "Ik heb het gevoel dat er meer in zat. Scoren is altijd leuk, maar we hadden het gevoel dat we vanavond konden winnen. We speelden een goede wedstrijd", aldus de aanvaller.