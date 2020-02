Een belangrijke afwezige in selectie Club Brugge, Balanta is er ondanks gezwollen oog wél bij

Club Brugge neemt het zondag in Jan Breydel op tegen Charleroi in een alweer belangrijk duel voor de leider. De selectie is alvast bekend.

Eder Balanta was uiterst onzeker voor de match tegen Charleroi, omdat hij na een elleboogstoot tegen Manchester United kampt met een gezwollen oog. 🆕 Ontdek onze selectie voor #CluCha! pic.twitter.com/N7ibaiu6it — Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 22, 2020 Een breuk werd niet vastgesteld, maar zijn zicht was wel beperkt. Toch zit de middenvelder (voorlopig) gewoon in de selectie van blauw-zwart, al is het nog maar de vraag of hij zal spelen. Krépin Diatta is er niet bij door overbelasting, Krmencik en Sobol zitten wel opnieuw in de blauw-zwarte selectie.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Club Brugge - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 14:30 (23/02).