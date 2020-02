"Konden hier geen schoonheidsprijs winnen, enkel de drie punten telden"

KRC Genk boekte een zeer belangrijke overwinning op bezoek bij KV Kortrijk en kan zo de rest van het weekend rustig kijken naar wat de andere teams allemaal vermogen in de strijd om play-off 1.

"We wisten op voorhand dat het hard werken zou worden en dat is ook gebleken", aldus coach Hannes Wolf na de zege.

"We moesten ervoor vechten en wilden dat gevecht ook aan. Het gaat niet over mooi voetbal, we wilden deze match winnen. Vlak voor wij scoorden, blijft het met wat geluk voor ons 0-0."

Konden geen schoonheidsprijs winnen

"Het was een open match en dan was er een geweldige volley van Wouters. Daarna hadden we nog kansen om het af te maken, maar ik ben trots op dit jong team."

"Met veel jonge spelers hebben we het goed gedaan. Het was hier niet makkelijk, ik ben vooral blij dat we de drie punten hebben gepakt. Een schoonheidsprijs konden we hier toch nooit winnen."