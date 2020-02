Union-trainer stelt hele 1B-concept in vraag na succesvolle klacht van Beerschot: "Ik versta die situatie niet"

De beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep om Virton - Beerschot te laten herspelen doet nogal wat stof opwaaien in 1B. Bij Beerschot vinden ze het logisch, sommige andere ploegen kijken er met verbazing naar. Zo ook Union en diens trainer Thomas Christiansen.

Ondanks de overwinning van vrijdagavond in Leuven dreigt Union naast een periodetitel te grijpen. "Maar misschien kunnen we in beroep gaan", zegt Christiansen met een kwinkslag. "Alles kan hier. Neen, wij willen onze job op het veld doen en dat hebben we bij momenten niet gedaan. Daarom zijn we niet echt in de running voor de periodetitel."

In principe weten de teams wel waar ze voor spelen voor aanvang van de laatste speeldag. Dat zal nu niet helemaal het geval zijn en dat ligt op de maag bij Christiansen. "Normaal eindigt de tweede periode op 28 februari, maar nu zal nadien nog Virton - Beerschot doorgaan. Er is dus misschien geen reden om onze wedstrijd nog te spelen. Ik versta die situatie niet goed."

Het format

De trainer van eerste klasse B betrok er ineens het hele concept van 1B bij. "Ik vind dat 1B hierdoor veel aan identiteit verliest. Ik weet niet of het de beleving van de fans ten goede komt. Als het format goed is, kom je zo'n dingen niet tegen. We spelen vier keer tegen dezelfde ploeg, tegen Leuven zelfs meer... Maar het is niet mijn job om hier een oordeel over te vellen."