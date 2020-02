Westerlo slaat Virton tegen het canvas in strijd om tweede periodetitel: enkel Beerschot kan Kemphanen nog bedreigen

Na een intense partij heeft Westerlo zijn kansen gaaf gehouden op het behalen van de tweede periodetitel. Slachtoffer van dienst was Excelsior Virton, die in de slotfase kopje onder gingen in 't Kuipje.

In de schaduw van de wedstrijd Virton-Beerschot, die volgens de Geschillencommissie opnieuw moet worden gespeeld, stond het belangrijke treffen tussen Westerlo en co-koploper Virton. De winnaar van dit duel deelde sowieso zijn rechtsteekse tegenstander een uppercut uit in de strijd om het tweede finaleticket. Koude douche Westerlo kwam na twintig minuten op voorsprong via Brüls. De bezoekende doelman helpte wel een handje. De thuisploeg was oppermachtig maar moest vlak voor rust wel een tegentreffer slikken: Malget kopte de gelijkmaker tegen de touwen. Gouden invalbeurt In een meer gelijkopgaande tweede helft trok Westerlo uiteindelijk toch het laken naar zich toe. Het was invaller Gboho die de troepen van Bob Peeters drie minuten voor tijd de volle buit bezorgde. Door de zege kan enkel Beerschot Westerlo nog bedreigen voor de tweede periodetitel. Stand G P W G V G = Vorm 1. Westerlo 27 49 15 4 8 44-27 17 G V W W W 2. Virton 27 47 14 5 8 41-20 21 W G G W V 3. OH Leuven 27 46 14 4 9 44-36 8 W W G V V 4. Union SG 27 42 10 12 5 40-31 9 W G G G W 5. Beerschot 26 37 10 7 9 27-27 0 G V W G W 6. Lommel SK 26 26 6 8 12 20-35 -15 W G G V V 7. Roeselare 27 25 5 10 12 37-54 -17 G V G G G 8. Sporting Lokeren 27 20 4 8 15 24-47 -23 G V V V G