Matchwinnaar in de wolken na doelpunt Club Brugge tegen Charleroi: "En enkele dagen geleden kon ik niet uit mijn oog kijken"

Na een dikke halve minuut stond Club Brugge al op voorsprong tegen Charleroi. Met dank aan Eder Balanta, die eerst zelfs onzeker was voor het duel. "Ik ben blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen."

Balanta raakte donderdag geblesseerd aan het oog in een duel en was lange tijd onzeker, maar begon uiteindelijk toch gewoon in de basis: "Ik kon even niet goed uit mijn oog kijken, maar uiteindelijk viel het wel mee en kon ik dus meespelen", aldus de matchwinnaar.

"Ik ben heel blij met mijn doelpunt, maar vooral met de overwinning. We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou gaan worden en dat bleek ook. Als je dan snel op voorsprong kan komen, dan geeft dat toch wel extra vertrouwen."

Dit geeft veel vertrouwen aan ons

Blauw-zwart speelde niet zijn beste match van het seizoen: "Of we vermoeid waren? Misschien wel, het is ook normaal. We speelden al veel wedstrijden kort na elkaar en we zijn menselijk. Op een zwaar veld in moeilijke omstandigheden is het dan niet altijd makkelijk."

"We moeten nu de focus behouden en ook de volgende wedstrijden blijven knallen, zodat we met zoveel mogelijk punten aan de play-offs kunnen beginnen. Dit geeft in ieder geval veel vertrouwen", aldus nog de goalgetter van dienst.