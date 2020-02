Vreven blijft hoopvol: "Spelers en fans kunnen zorgen dat we niet degraderen"

Lokeren is sinds dit weekend zeker van de play-downs in 1B na het gelijkspel tegen hun mogelijke concurrent Roeselare. Maar Stijn Vreven kon zich wel optrekken aan bepaalde zaken. In Lokeren moet je tegenwoordig blij zijn met het weinige positieve dat er is.

Vreven blijft echter alles geven. "Ik ben enorm trots op mijn spelers", zei hij. "Chapeau om in onze situatie toch zo'n match te spelen. Ook de supporters verdienen heel veel lof. Als je ziet hoe ze ons steunden bij ons vertrek op Daknam én dan ook nog eens hier op Schiervelde, dan kan je enkel stellen dat zowel de spelers als de fans er samen voor kunnen zorgen dat we niet degraderen." Vreven houdt zich enkel bezig met het sportieve en hoopt daar de redding nog te bewerkstelligen. "De manier waarop we hier speelden geeft ook hoop dat we straks niets kansloos gaan zijn in de play-downs. Ik denk dat het belangrijkste feit van de avond is dat we aan iedereen laten zien hebben dat we nog niet dood zijn."