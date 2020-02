🎥 VAR onder vuur: ze moffelen snel laptop en gsm weg als ze in beeld komen

Bram Van Driessche en zijn assistenten waren zondag even vergeten dat er een camera in hun busje staat. Toen ze bij het begin van de tweede helft tussen Gent en STVV in beeld kwamen moffelden ze snel hun gsm en laptop weg.

Het zorgde voor nogal wat commotie, want Van Driessche was op zijn smartphone aan het tikken en zijn assistent was met zijn laptop bezig. Toen ze in beeld kwamen, deden ze de apparaten snel weg. De VAR mag communicatie hebben met de scheidsrechter op het veld als de communicatie niet werkt. Maar 't is een heel andere zaak om op internet bezig te zijn. Wie zich wekelijks de vraag stelt “WA ZITTEN DIE MANNEN FEITELIJK IN DA BUSKE TE DOEN?!!!”, bij deze: #gntstv pic.twitter.com/3JtpB8sFb0 — Lode Nuyts (@LodeNuyts) February 23, 2020