Roberto Martinez maakt zich zorgen over de blessure van Eden Hazard

Eden Hazard maakte zaterdagavond zijn wederoptreden voor Real Madrid nadat hij drie maanden uit roulatie was met een enkelblessure en dat is op een catastrofe uitgedraaid.

Real Madrid verloor met 1-0 van Levante en Eden Hazard herviel in zijn oude blessure. Hoelang hij nu aan de kant moet blijven met zijn enkel is niet zeker, maar zijn vorige stressfractuur hield hem drie maanden aan de kant. Belgisch bondscoach Roberto Martinez reageerde intussen op het slecht nieuws.

Bezorgde bondscoach

"Ik maak me zorgen, want Eden stond drie maanden aan de kant door zijn enkel waar hij enkele jaren geleden ook al aan is geopereerd. Normaal gezien is het een fitte speler. Jongens zoals hij moeten op het veld staan. Dit is toch een tegenslag", zei de bondscoach bij beIN Sports.

Het EK staat voor de deur en de Rode Duivels met of zonder Hazard is toch een groot verschil. De bondscoach wil een van zijn grootste vedetten graag 100 % fit hebben als het om de knikkers gaat.