Geen spoor van Laurent Depoitre tegen STVV. Jess Thorup kom met een update

Geen Laurent Depoitre bij AA Gent zondagavond tegen STVV. De spits zat niet eens op de bank. Sparen voor de belangrijke terugwedstrijd tegen AS Roma van komende donderdag, of teveel last na de heenmatch?

Tegen STVV stond Kvilitaia naast Jonathan David in de voorlinie. De Georgiër bedankte met een fraai kopbaldoelpunt. Geen spoor was er te bekennen van Laurent Depoitre, die donderdag nog de hele wedstrijd uitspeelde tegen AS Roma. Verontrustend met het oog op de levensbelangrijke return van donderdag? Jess Thorup besprak Depoitres toestand. "Ik vond het ten eerste al enorm opmerkelijk dat Depoitre donderdag de negentig minuten kon volmaken. Hij heeft immers weken amper of niet getraind." Dat Depoitre niet helemaal ongeschonden uit dat duel is gekomen, ontkent Thorup niet. "Gezien zijn situatie is het niet onlogisch dat hij wat reactie kende na die zware wedstrijd. Na overleg met Laurent en de medische staf hebben we er voor gekozen om hem rust te geven voor vandaag. Maar voor donderdag ben ik er vrijwel zeker van dat hij bij de selectie zal zijn", bekent de Deense T1 van AA Gent.